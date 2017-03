Horb a. N. Mitternachtssport wird attraktiver

Im Angebot sind neben Fußball und Basketball auch Schaukeln an den Ringen, ein Trampolin oder der Hindernisparcours auf der Empore. Und natürlich sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Einmal quer durch die Halle marschieren und dabei starr auf das Smartphone-Display starren, so die Sportart, die sich zwei Teenies ausgedacht und so ihren natürlichen Bewegungsablauf lediglich in die Halle verlegt haben. Allgemein beliebt sind aber auch Bälle jeder Art und Größe und jede Form von Hindernissen, über die man klettern, balancieren oder springen kann.

Das Konzept des "Mitternachtssports" hat sich bewährt und ist etabliert, doch mit dem neuen Zeitangebot wird diese Veranstaltung sicher noch einen Tick attraktiver für beide Altersgruppen.