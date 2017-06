Horb a. N. Mitten in der Woche klingt’s aus dem Garten

Wer hingegen ein Plätzchen ergattern konnte, und sei es auch nur auf den Stufen zwischen Biergarten und Gaststätte inmitten von duftenden Lavendelsträuchern, der bekam Musik pur von drei Herren geboten, die in Horb keine Unbekannten sind. Unter anderem spielten sie bereits mehrfach im "Biergarten" doch ihren wohl größten Auftritt, zumindest was die Zuschauermenge anbetrifft, hatten sie beim "Neckarblühen". Neben dem Nordstetter Lokalmatador Frank Rösener saß der aus Karlsruhe stammende Jürgen Kästle, der genauso wie der Horber Schreinermeister den Bass zupfte oder die Saiten eines elektrischen Telecasters aus dem Hause Fender verschob und sang. Der dritte "Kurdirektor" ist der Percussionist Dieter Heldmaier, der in der Nähe von Offenburg lebt.

Die drei Musiker spielen schon "ewig" zusammen, wie Kästle zwischen zwei Stücken erklärte. Leider können sie sich, schon allein durch die Entfernungen ihrer Wohnorte, nur selten treffen und haben deshalb auch nur die Chance, drei- bis viermal im Jahr gemeinsam aufzutreten. Ein Umstand, den sie mit der lockeren Routine ihrer Erfahrung wettmachten. Ihren Songs gaben sie ein unverwechselbares "Kurverwaltungs-Feeling". Manchmal rau und knarzig, manchmal melodiös verträumt, doch immer getragen von prägnanten Gitarren-Riffs und dem treibenden Groove der Rhythmusabteilung. Dass die Herren noch im Beatles-Zeitalter aufgewachsen sind, war nicht nur am durchweg spärlichen Haarwuchs, sondern auch an der Songauswahl zu erkennen. Die drei Musik-Direktoren aus der "Kurverwaltung" erinnerten mit ganz eigenen Interpretationen an diesem Abend hie und da an die "Fab Four" aus Liverpool. Toll! Nett auch ihre Idee, das Publikum per Dart-Scheibe, auf der die Titel des jeweiligen Sets aufgemalt waren, in die Konzertgestaltung einzubinden. Wer wollte, durfte sich beim Musik-Dart beteiligen. Tja, man muss sich halt was überlegen, damit man seine Kurgäste unterhält.

Wenn man Applaus und Stimmung im Publikum als Gradmesser hernimmt, dann war die Premiere 2017 genau die richtige Mischung für ein schönes "Kurkonzert" und machte Lust, auf noch mehr "Biergartenmusik."

Bis zum 16. August kann man nun jeden Mittwoch den verschiedenen Klängen der Live-Musik im Kloster lauschen. Es werden noch sechs verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Musikrichtungen auftreten.