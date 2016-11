Horb. Interessierte Kinder sind eingeladen, gemeinsam das Krippenspiel in der Liebfrauenkirche Horb vorzubereiten. Gespielt wird das Stück "Der Wirt von Bethlehem". Zum Mitmachen willkommen sind alle Erstkommunionkinder, Grundschulkinder, Vorschulkinder, Geschwisterkinder sowie alle Kinder, die viel Freude am Singen und Basteln haben. Die Kinder sollten ohne ihre Eltern bei den Proben dabei sein können. Probentermine sind freitags von 16.30 bis 18 Uhr am 18. und 25. November sowie am 2. Dezember im Gemeindezentrum Hohenberg und am 9. und 16. Dezember in der Liebfrauenkirche von 16 bis 17 Uhr. Die Generalprobe ist am 23. Dezember ab 16 Uhr. Rückfragen unter Telefon 07451/78 93.