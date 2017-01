Horb-Dettingen. Anlässlich der Hauptversammlung der Fördergemeinschaft (FG) St. Peter wurden am vergangenen Sonntag in Dettingen verdiente Mitglieder geehrt. Für 30-jährige Tätigkeit im Vorstand der FG wurden der ehemalige Kassierer Kurt Meintel und der zweite Vorsitzende Karl Beuter von Diakon Karl Gemeinder für ihre Leistungen geehrt. Die neue Schatzmeisterin Adelheid Sickler ehrte ebenfalls Diakon Gemeinder für 35-jährige Mitgliedschaft in der FG.