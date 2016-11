Horb a. N. Mit spitzer Feder aufs Korn genommen

Sehr schön gleich der Auftakt, als eine Dame an einer Parkuhr die "Brötchentaste" suchte und schnell feststellen musste, dass aus dem Ding keine Weckle rauskommen. Als ihr erklärt wurde, dass dieses Gerät zur Parkraumbewirtschaftung der unteren Verkehrsbehörde der Stadt Horb gehört, konnte die Bauersfrau nur noch staunen und feststellen: "Gell sie kommet net aus Horb – sie send so gscheit".

Thomas Grassinger führte, gewandet in Klamotten von anno dazumal, durch das Programm. Für ihn steht jetzt schon fest, dass das Einkaufszentrum das schönste südlich vom Nordpol wird und die Hochbrücke nur aus Fahrradwegen besteht. Außerdem sei Horb jetzt endgültig die Stadt der Kunst. Im September gab es in Horb einen kompletten Tag der Installationen. Früher hieß so was Sperrmüllabfuhr – heute spricht man von der "Monumenta Mayk Herzog." Auch Gurkengläser seien inzwischen gefragte Anlageobjekte. "Im Real haben sie sich bereits eine beachtliche Sammlung angelegt", wusste Grassinger.

In ganz aktueller Version las Märchenonkel Mike den Kindern die Geschichte vom Wolf und dem kleinen Michael vor. Rülke kommt in dieser Geschichte als Fabelwesen vor, dass oft sein großes Maul aufreißt und "gar schröckliches Geschrei" ausstößt. Es war auch ein Märchen, in dem die Leute wählen durften, ob sie sich vom Wolf verführen lassen oder weiter ihren König Winfried behalten wollten. "Nun liebe Kinder, ihr wisst, in kleinen Leuten gibt es wenig Platz für Dummheit. Das traf indes auf den Wolf nicht zu. Er war zwar von kleiner Statur, doch ziemlich breit, sodass einiges in ihn hineinpasste".

Mitregieren in Stuttgart darf er nicht, deshalb geht er jetzt nach Berlin

Und dann gab es da noch den kleinen Michael, der zwar kein einziges Haar mehr auf dem Kopf hat und der etwas dem Froschkönig ähnelt, der darauf wartet, dass er geküsst wird. Mitregieren in Stuttgart darf er aber nicht, deshalb geht er jetzt nach Berlin.

Stefan Auditor, der als Jan Böhmermann auf die Bühne stürmte und ein Gedicht – ein Schmähgedicht natürlich – über den Oberbürgermeister Peter Rosenberger aufsagen wollte, wurde zwar von der Bühne gejagt, doch seine Erkenntnis, dass man Politiker wie rohe Eier behandeln sollte, blieb im Gedächtnis der Leute haften. "Wie behandelt man rohe Eier? Man haut sie in die Pfanne".

Apropos Rosenberger – sein Ausflug nach Mannheim im letzten Jahr wurde natürlich nicht vergessen. "Nächstes Jahr ist Oberbürgermeister-Wahl und das Musical ›Servus Peter‹ steht schon auf dem Spielplan." Vielleicht übernehmen dann die Nachtwächter vollends das Zepter von Horb. "Hört ihr Leut und lasst euch sagen, onser G’schwätz schlägt auf den Magen – auf den Rückert ond den Osswald gebt acht, sonst wird’s in Horb bald vollends Nacht", reimten die drei Nachtwächter-Imitatoren.

In einer Konferenzschaltung von Köln nach Köln durften die Zuschauer später an der Livesendung der Hobbytheke von Jean Pütz (Gerhard Bossert) teilnehmen und gleichzeitig beim Internationalen Frühschoppen reinschauen. Bevor die beiden Ute’s im Minirock und Nikolaus-Mütze auf dem Kopf über das Klima witzelten, sang der ganze Verein noch schnell die neue Horber Stadthymne: "Wenn bei Ahldorf die rote Sonne im Meer versinkt und vom Rauschbart der Rosi in den Atlantik springt. Ja die Sterne, die stehen am Firmament, jedoch ansonsten ist nichts mehr, wie man’s von früher kennt. Klima, Klima, Klima wie nie – vergiss die Ski."

"Wer keine große Leuchte ist, der spart wenigstens Strom"

Klima ist sowieso ein wichtiges Thema in Horb und bei der Stadtverwaltung gilt die Devise: "Wer keine große Leuchte ist, der spart wenigstens Strom."

Riesenapplaus war der Lohn für diese tolle Sketch-Zusammenstellung, bei der sich die Horber an vielen Stellen wiederfanden.