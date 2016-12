Horb a. N. Mit Schmäh, Sampler und Tralala

Dorthin, in diesen Park, zieht er sich gerne zurück, wenn ihn mal wieder die auditive Reizüberflutung all der schönen Werbeversprechen oder die Schlager, die man als akustisches Folterinstrument für die härtesten Insassen des Gefangenenlagers in Guantanamo kreiert hat, überrollen.

Hintersinnige Texte und "scheußlich-schöne" Lieder, vorgetragen mit brachialer Sprachgewalt

Und genau in diesen Park wollen Typen, die den ganzen Tag auf den Po ihrer Sekretärin starren und dies Arbeit nennen, ein Einkaufszentrum bauen. In sein Rückzugsgebiet, in dem er und seine Kumpels Mike, ein Ex-Ringer und Hasenzüchter, der mit Gras alle Probleme löst, mit Emil, der immer anderer Ansicht ist, und dem Chilenen Carlos, der feministische Theologie studiert hat, täglich abhängt, soll so ein Trumm gesetzt werden. Das geht nicht. Auch dann nicht, wenn die Werbung mit "Perfektus, dem Einkaufserlebnis für Kreditkarten-Zweitwagen- und Rassehund-Besitzer", eine Shoppingmall der Extraklasse verspricht. Da muss etwas dagegen unternommen werden, steht für die Fans des "FC Klassenerhalt", dem Weltmeister der Leidenschaft – "Fans vom VfB wissen, von was ich rede" – fest. "Lassen wir das den Severin machen – der ist ja Kabarettist", schlugen die Kumpels vor und damit begann der Blockbuster "Gröbner allein gegen die Wirklichkeit." "Denen werd’ ich’s zeigen – Ihnen auch – ihr werdet schon sehen", versprach er, bevor er seinen Kampf im Stile eines Don Quijote gegen Baugesellschaft, Bauträger, Ämter und Politiker, bekannt aus Presse und Prozessberichterstattung, sowie den sonstigen Nutznießern des Einkaufsparadieses auf seiner grünen Parkwiese begann.

Die "Ein-Mann-Parallelgesellschaft, mit Schmäh, Sampler und Trallala", wie er sich selbst gern bezeichnete, kruschtele für seine Kalauer auch Gags hervor, die teilweise bei prähistorischen Ausgrabung schon auf Aufzeichnungen längst veralteter Sketchsammlungen gefunden wurden. So beispielsweise das etwas ins Moderne adaptierte "Schatzi-Telefonat", das in den 1950er Jahren Peter Frankenfeld führte. Asterix-Kenner fanden sich beim Besuch von Groebner im Bauamt ebenfalls wieder. Aber eins muss man dem Wiener auf seiner "Park-Fighting-Mission" schon lassen. Den lässigen Schmäh konnte ihm kein noch so bescheuertes Argument, das für den Bau dieser Shopping-Meile sprechen sollte, rauben. Parallelen zum hiesigen Bau des Einkaufszentrums war jedoch rein zufälliger Natur, denn der Wiener ist mit diesem Programm seit 2014 auf Tour.

Es war keine einfache Schenkel-Patscher-Kost, die der Herr Kabarettist da bot. Doch mit hintersinnigen Textpassagen, nicht gut versteckter Ironie und scheußlich schönen Liedern unterhielt er sein Publikum starke zwei Stunden lang in atemberaubend brachialer Sprachgewalt.