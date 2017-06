Horb a. N. Mit Schirm, Charme und Margeriten

Horb-Mühlen. Mühlen. An der Kurve vor dem Rathaus. Dienstag, 17 Uhr. Rosenberger hat den Alu-Stehtisch aufgebaut. Darauf ein Topf mit Margeriten, rotem Band und in Packpapier gewickelt. Rosenberger: "Das hab ich von meiner Blumenhändlerin Ute Waldmann in Nordstetten. Ich wollte was Weiß-Rotes haben." Klar, denn das sind die Wappenfarben von Horb.

Daneben auf dem Tisch: Ein Plexiglas-Ständer mit DIN A 5-Flyern. Das Cover: Peter Rosenberger neben der Stiftskirchensilhouette. Oben: 16. Juli 2017. Horb wählt in orange (war jahrelang die klassische CDU-Farbe). Drunter der Slogan in Rot: "Wir kommen voran". Innendrin eine Postkarte mit Umfrage: "Wir bewerten Sie die Entwicklung unserer Stadt?" Anzukreuzen: "Horb ist vorangekommen." oder "Horb ist zurückgefallen". Die Rückseite ist grün. Die einzigen politischen Farben, die fehlen, sind gelb und pink (FDP) oder das hellblau (AfD).

Fragen zum Waldner-Areal und Einkaufszentrum