Horb a. N. Mit Projektchor neue Sänger gewonnen

Die Weiherplatzhockete am Vatertag sei ein voller Erfolg gewesen, was sich auch in der Kasse gezeigt habe. Traditionell fand wieder die Sängerfreundschaft Hohenzollerisches Unterland statt, dieses Mal in Dettensee. Gäste waren die Chöre aus Empfingen/ Mühlheim und Betra. Zum ersten Mal, dies auch der 1200-Jahr-Feier geschuldet, wurde nach den Liedvorträgen Martin Pfeffer für die weitere musikalische Unterhaltung verpflichtet. Auch beim großen Jubiläumsfest im Juli beteiligte sich der Chor mit mehreren Liedbeiträgen. Der gemeinsame Ausflug mit dem Obst- und Gartenbauverein führte nach Bad Wildbad. Beim vorweihnachtlichen Konzert in der Kirche zeigten sich die Sänger wieder bestens vorbereitet und auch in bester Form, so Dirigent Anatolij Aniskewitz. Die Besucher des Konzertes waren begeistert.

Kassierer Rudi Dürr musste von einem Minus berichten

Für dieses Kirchenkonzert wurde bereits im Frühjahr 2016 ein Projektchor gegründet. Vier Stimmen kamen dazu. Marianne Schäfer und Karl-Josef Rebmann, die sich für den Projektchor gemeldet hatten, blieben dem Gesangverein erhalten. Und mit Elke Holzäpfel und Hans Hellstern gab es weiteren Zuwachs.