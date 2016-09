Horb a. N. Mit neuen Ideen zurück aus Salins

H orb. Und: Im Jubiläumsjahr hat sich in der Partnerschaft viel verändert. André Blôt, seit der Gründung Vorstandsmitglied des Partnerschaftskreises in Salins, hatte den Vorsitz an Philippe Meulle abgetreten, der mit Anne-Sophie Foret eine junge, charmante und äußerst kompetente Sekretärin zur Seite bekam.

Wie seit 15 Jahren bewährt, spielten die Blasmusiker der "Fortuna Talheim" ihre flotten Begüßungsmärsche, während sich alte und junge Freunde zur Begrüßung umarmten und herzlich auf beide Wangen küssten. Mit gleicher Herzlichkeit starteten Deutsche und Franzosen bunt gemischt mit zwei Bussen zur Jura-Tour. Der vorausfahrende Philippe Meulle hatte sich die verwinkeltsten Ecken seiner Heimat ausgedacht, um seinen Gästen die herrlichsten Orte und die reizvollsten Weinberge zu zeigen.

Christian Dannenberg, gleichermaßen am Tenorhorn der Fortuna wie am Steuer des Reisebusses versiert, hätte es alleine kaum gewagt, Steilstrecken, Engstellen oder Feldwege in Angriff zu nehmen, wenn er nicht dem baugleichen Bus folgen und jeden Lenkradius von diesem übernehmen können.