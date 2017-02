Horb a. N. Mit Karos, Kegelhut und Krachgerät auf Achse

Was von der Tradition zunächst blieb, war der lange Holzstab, an dessen unteren Bereich der Teil einer großen Blechdose befestigt wurde. Saiten wurden gespannt, Glöckchen am oberen Teil angebracht, und so konnten die Umzugsteilnehmer mächtig Krach machen. Doch Eutingens Narrenfamilie verlor irgendwann auch das Musikgerät aus den Augen, und die Teufelsgeiger verschwanden aus den Eutinger Gassen.

Kurt Tress, der ehemalige Vorsitzende des Tennisclubs Eutingen, ging auf die Gymnastikfrauen zu. "Wir wurden gefragt, ob wir den Brauch wieder aufleben lassen wollen", erinnert sich Lydia Krknjak. Sie bekam das Häs vom Tennisclub. Die Damen, die zuvor jedes Jahr ein neues Kostüm genäht, gebastelt und zusammengestellt hatten, liefen eine Zeit lang als Pierrots. Die Figur mit dem weißen Gesicht und den Augenumrandungen gleicht ebenfalls einem Clown, lehnt sich aber an eine französische Theaterfigur an. In Schwarzweiß oder in Gold-Schwarz waren die Gymnastikdamen unterwegs.

Als sie von der Wiederbelebung des Teufelsgeigers hörten, sagten sie zu. Freunde, Bekannte und die ganze Verwandtschaft wurde eingeplant. Anfangs trugen sie das Häs der Tennisabteilung, doch mit der Zeit nähten sie für Kinder und Erwachsene eigene nach. "Die Leute waren früher schmächtiger", erinnern sich die Gymnastikdamen. Noch mit wenigen Originalen liefen einige so manches Jahr mit; heute sind sie fast verschwunden.

Für das neue Häs wurden gelb-schwarze oder rot-schwarze Rautenstoffe verwendet. Die Teufelsgeige wurde vom anfänglichen Blechdeckel zur Trommel modernisiert. Drei Stunden vorher traf man sich zum Schminken mit Cremefarben, die zum Teil bald verschmiert waren. "Daher laufen die meisten heute mit Plastikmasken", erklärt Lydia Krknjak. Nur noch wenige seien geschminkt.

Für die kommende Saison sucht sie noch Freiwillige, die sich telefonisch unter 07459/24 63 bei ihr melden können. Das Mitmachen ist kostenfrei, das Häs, die Maske und die Teufelsgeige können für den Eutinger Umzug am Fasnetsonntag ausgeliehen werden.