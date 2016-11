Horb a. N. Mit ihr gehen 20 Jahre Erfahrung

Horb. Der Abschied fällt ihr schwer: "Mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehe ich, wie es so schön heißt." Doch da für sie eine neue große Aufgabe ansteht, wird für Ingrid Grossmann-Reck nicht ganz mit der Beratungsarbeit Schluss sein. "Ich werde in meiner Praxis in Empfingen auch weiter Frauen beraten." Denn diese Arbeit "mache ich mit Herzblut", sagt die 63-Jährige.

Seit ihrer Ausbildung zur Jugend- und Heimerzieherin und dem späteren Studium der Sozialpädagogik kümmert sie sich um Frauen. 337 Frauen kamen im vergangenen Jahr in die Beratungsstellen von Donum Vitae nach Horb und Freudenstadt. Die Frauen kommen – teilweise mit ihrem Partner – in die Beratung, weil sie einen Nachweis zum Schwangerschaftsabbruch brauchen oder einfach nicht wissen, wie es mit dem Kind weitergehen soll.

"Die Gründe dafür sind vielfältig", sagt Indgrid Grossmann-Reck, "sehr oft sind sie jedoch wirtschaftlicher Natur". Aber auch der Beruf, die Familie oder die Lebensplanung können Ursache für einen Schwangerschaftsabbruch sein oder Frauen zum Verzweifeln bringen. "Es bleibt immer die Entscheidung der Frau", erklärt die Sozialpädagogin. "So manche Schwangere kommt auch in die Beratung und glaubt wir würden sie von ihrer Entscheidung zum Abbruch abbringen wollen", das sei allerdings nicht der Fall. Die Beraterinnen würden die Möglichkeiten aufzeigen, die es für die Frauen gibt. Unter anderem informieren sie auch über finanzielle Hilfen und begleiten in der Entscheidungsfindung.