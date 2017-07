Horb a. N. Mit "HORBnet" vom digitalen Trampelpfad auf die Datenautobahn

Der Ortsteil gilt seit jeher als unterversorgt, was die schnelle Internetverbindung angeht. Mit dem "HORBnet" soll Dießen vom digitalen Trampelpfad nun auf die schnelle Datenautobahn wechseln können. Entsprechend groß war demnach auch der Andrang im Dießener Gemeindesaal am vergangenen Donnerstag. Von aktuell 429 Einwohnern erschienen über 100 Besucher, die sich einen positiven Ausgang der Informationsveranstaltung am vergangenen Donnerstag erhofften.

Oberbürgermeister (OB) Peter Rosenberger sagte nicht ohne Ironie: "Schnelles Internet ist heute deutlich wichtiger als eine ›ruckelfreie‹ Straße." Ferner sei ein gut ausgebautes DSL-Netz heutzutage ein wichtiges Kriterium für Haus- und Wohnungssuchende. Im Jahr 2014 gründete die Stadt eine eigene Digital-Sparte, die aus einer Kooperation der Horber Stadtwerke mit der Firma brain4kom besteht. "Das Warten hat eine Ende", verdeutlichte der OB den Gästen, bevor er das Wort an Eckhardt Huber von den Stadtwerken übergab. Huber ging anschließend auf die letzten notwendigen Einzugsarbeiten ein und verkündete, man wolle bis Ende August alle bestehenden Leerrohre miteinander verbunden haben. Alexander Siebnich und Jürgen Palmer gingen zunächst auf das Angebot von Brain4kom ein.

Die Firma aus Gaggenau ist seit 15 Jahren bereits im Providergeschäft tätig und betreibt unter anderem das Breitbandprojekt in Talheim, Dettlingen und Mühlen. Siebnich gab zu verstehen, dass der Anbieter auf eine kabelgebundene Lösung setzt. Im heutigen Zeitalter, in welchem Smart-TVs oder Streaming-Portale sich an stetig wachsender Beliebtheit erfreuen, sei eine Funk-Lösung bei weitem nicht mehr ausreichend. Die Glasfasertechnik ermöglicht den Einwohnern künftig Geschwindigkeiten bis zu 150 Mbit pro Sekunde zu realisieren. Mit einem speziellen Angebot, welches exklusiv für die Einwohner in Dießen bis zum 14. Juli gilt, will die Firma den Bürgern der Ortschaft als Entschädigung für das lange Warten entgegenkommen. Dieses beinhaltet eine Highspeed Internetflat bis zu 50 Mbit pro Sekunde für 18,95 Euro. Nach zwölf Monaten erhöht sich der monatliche Beitrag auf 43,99 Euro.