Horb a. N. Mit Helfern drei Gebiete abgerecht

H orb. Zum Aufruf der Horber Kulturlandschaftspflegegemeinschaft waren am Morgen nur drei Helfer gekommen, allerdings waren es kurze Zeit später insgesamt 18 Helfer, die sich auf zwei Pflegegebiete bei Mühringen verteilten. Drei Helfer begaben sich zu einem steilen Hang, dem Kohlbergacker, um dort das Schnittgut abzurechen. Der Berg ist dort so steil, dass das Schnittgut fast von allein den Hang abwärts rollt.

Die übrigen 15 Personen rechten Schnittgut auf der Wacholderheide beim Industriegebiet Mühringen ab. Angst hatten die Verantwortlichen vor der großen Menge an Schnittgut, die durch die feuchten Monate Anfang des Jahres zu erwarten waren. Dann kamen aber die trockenen Monate. Deshalb war das Gras so ausgetrocknet, dass es in diesem Jahr sehr leicht fiel, die großen Schnittgutmengen abzutransportieren. Sie hatten deutlich weniger Gewicht als in den Vorjahren. Davon ausgenommen sind die Pflegegebiete in Isenburg und Altheim, die in der Nähe von Bächen oder Teichen liegen.

Manchmal wurde beim Mähen eine Silberdistel stehen gelassen, oder es streckte noch eine Kartäusernelke ihre letzten roten Blüten nach oben. Ansonsten ist im abgemähten Zustand kaum noch etwas von der Blütenpracht der Sommermonate zu sehen.