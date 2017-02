Horb a. N. Mit Heiterkeit und Frohsinn: "Das Narrenschiff liegt startbereit"

Horb-Betra. Im Wirtschaftsraum der Hohenzollernhalle trafen sich die Betraer Senioren zur Seniorenfasnet. Bereits die Eingangsbegrüßung von Betras Narrenpräsidentin Jutta Hellstern kam bei den Senioren bestens an: Die Vorsitzende der Betraer Narrenzunft Keaschmecker begrüßte, wie von ihr gewohnt, in Reimen: "Das Narrenschiff liegt startbereit, befestigt schon am Pier, Humor und Frohsinn Heiterkeit, gilt nun für alle hier."