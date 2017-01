Horb a. N. Mit guter Botschaft unterwegs

Horb-Dettlingen. Am Dreikönigstag wurde in Dettlingen in einer festlichen Messfeier mit Dekan Alexander Halter die "Erscheinung des Herrn" gefeiert. Daran nahmen auch die Sternsinger teil, die am Ende des Gottesdienstes ausgesandt wurden, um als Boten Gottes den Segen von Haus zu Haus zu tragen und um Spenden für notleidende Kinder in Kenia und weltweit zu bitten.