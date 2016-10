Horb a. N. Mit Gasflaschen als Risikofaktor geübt

Horb-Dettensee. Das Szenario: In einer Garage, die an das Wohnhaus angebaut ist, bricht bei Schweißarbeiten ein Brand aus. Die Feuerwehr wird von Nachbarn verständigt. Rauch ist durch eine Verbindungstür in das Wohngebäude gelangt. Im Dachgeschoss des Wohnhauses befindliche Personen können wegen der Rauchentwicklung nicht mehr das Treppenhaus benutzen – aber eine unmittelbare Gefährdung dieser Personen besteht jedoch nicht. Es ist aber unklar, ob sich noch weitere Personen in der Garage befinden. Zudem muss in der Garage mit Gasflaschen gerechnet werden.

Dann ging der Einsatz los. In drei Gruppen wurde der Brand massiv bekämpft. Die Gruppe eins zapfte die Wasserversorgung beim Unterflurhydranten Fichtenwaldstraße 75 an und baute die Wasserversorgung zum Löschangriff auf, zudem drangen Atemschutzträger in die verrauchte Garage ein, um zu erkunden, ob dort noch Menschen sind. Zudem galt es Gasflaschen zu bergen und zu kühlen. Die Gruppe zwei baute vom Welleweg aus eine Wasserversorgung auf. Als diese stand, wurde umgehend mit Steckleitern die Menschenrettung vom Balkon des Dachgeschosses eingeleitet.

Als Gruppe drei beteiligte sich die Jugendfeuerwehr unter Gruppenführer Tim Brendle mit einem Löschangriff. Für sie war es ein besonderes Erlebnis, in die Hauptübung integriert zu sein.