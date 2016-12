Horb a. N. Mit eigenem Bottschamper in den Zug

Horb-Nordstetten. Früher war eine Reise mit dem Dampfross nicht nur im Wilden Westen ein Abenteuer, sondern auch Literaten wie Thomas Mann oder Charles Dickens wussten Spannendes zu berichten. Aber auch die Urgroßmutter von Hartmut John aus Freudenstadt, die 1871 geboren wurde und sich an eine Zugreise mit der gesamten Großfamilie von Schwaigern nach Reutlingen erinnerte. Am Tag der Reise war die Ur-Oma neun Jahre alt, wie ihr Urenkel vorlas, doch die Erinnerungen an diese damals große Reise, zu der man sogar seinen eigenen Bottschamper mitnahm, blieb ihr in alle den Jahren bis zum Aufschrieb mehr als lebendig im Gedächtnis haften.

Hartmut John las diese Geschichte bei der vierten und letzten Veranstaltung zur Reihe "Horb am Zug – 150 Jahre Eisenbahnanschluss" beim Treffen des Berthold-Auerbach-Literaturkreises im Nordstetter Schloss vor. Man traf sich hier in bewährter Runde im großen Versammlungssaal des Schlosses, genoss vegane Dinkel-Spekulatius aus der Backstube von Agnes Maier und lauschte bei Tee und Bier Literarischem und Autobiografischem.

Als John ganz nebenbei erwähnte, dass seine Urgroßmutter mit einem Kunstmaler verheiratet war, der unter anderem das "Barfüßele" gemalt hatte, das Auerbach 1856 in einer seiner Erzählungen beschrieb, war ihm die Aufmerksamkeit aller Anwesenden gewiss.