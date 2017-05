Horb a. N. Mit der "Burg Weibertreu" hat’s angefangen

Horb. Die Teilnehmer trafen sich auf dem Park & Ride-Parkplatz an der A 81. Die Anfahrt nach Schöntal führte über die Autobahnen, und die erste Rast mit Besichtigung wurde in Weinsberg eingelegt. Nach dem Aufstieg zur Burg Weibertreu konnte man einen Ausblick in alle Himmelsrichtungen genießen. Ein Mitglied rezitierte ein Gedicht über die Weibertreu, und danach ging es zurück ins Städtchen.

Weiter ging die Fahrt nach Möckmühl. Hier wurden die Fachwerkbauten der Altstadt besichtigt. Nun fuhr die Gruppe an der Jagst entlang zum Zielort Kloster Schöntal. Da bis zum Abendessen noch Zeit war, traf man sich nach dem Einchecken zu einem kleinen Rundgang im Kloster. Nach einem lustigen Abend ging es am Montagmorgen für die aktive Wandergruppe mit dem Bus nach Gommersdorf. Dort startete die erste Wandertour zurück nach Kloster Schöntal. Da man keine Eile hatte, genoss man die schöne Landschaft und betrachtete öfters die links und rechts zu findenden Zeitzeugen der Vergangenheit. So konnte man gegenüber Bieringen auf den vorhandenen Gleisen abgestellte Güterwagen entdecken. Die kleine Gruppe der mitgereisten Kurzwanderer machten den Klosterweg.

Am zweiten Tag durfte man einer Wanderin zu ihrem 80. Geburtstag gratulieren. Auch ein Ständchen wurde dargebracht – die Überraschung war gelungen. Die folgende Wanderung ging in südlicher Richtung nach Neusaß, hier wurde die Wallfahrtskirche besucht. Der Weg verlief über weite Strecken auf freiem Feld. Die Sonne brannte unbarmherzig auf die Wanderer nieder, sodass öfters eine Trinkpause nötig war. An einer schönen alter Linde bot sich der Platz, um ein Gruppenfoto zu schießen. Die Linde hat einen Umfang von 8,30 Meter und ist zirka 500 Jahre alt. Der Weg führte nun für eine Weile durch Laubwald. Nach zwölf Kilometern und 286 Metern An- und Abstieg erreichte man den Ausgangsort. Am dritten Tag ging es nach Jagsthausen, dort traf man sich mit der zweiten Gruppe, um gemeinsam das Schloss Götzenburg zu besichtigen. Das war eine gute Idee, aber der falsche Zeitpunkt: Die Vorbereitungen zu den Festspielen liefen auf Hochtouren, und so war das Museum geschlossen. Diese Wanderung belief sich auf 15 Kilometer mit 321 Meter Anstieg.