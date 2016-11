Horb a. N. "Mit dem Fortschritt ist man nicht zufrieden"

Horb. Am morgigen Sonntag fällt bei der Oberbürgermeisterwahl in Überlingen für Jan Zeitler (SPD) – der in Horb Bürgermeister ist – die Entscheidung. Unsere Zeitung hat vorab noch einmal mit dem Kandidaten über seinen Wahlkampf, Konflikte und seine Ziele sowie die Wünsche der Bürger der Bodensee-Stadt gesprochen.