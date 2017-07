Horb a. N. Mit dem Bus in den Bregenzer Wald

Fahrt mit der Karrenbahn

Nach einer Frühstückspause im Hegau war das erste Reiseziel der Hausberg von Dornbirn – der Karren. Nach der Auffahrt mit der Karrenbahn zur Bergstation (976 Meter) genoss man zuerst den grandiosen Rundblick ins Rheintal und auf die Schweizer Berge. Von der Bergstation aus wanderte man über den Kühberg durch eine schöne Alpenwiesenlandschaft auf die Staufenalpe. Dort konnten man die frische Alpenmilch und kühles Bier probieren. Zurück an der Karrenbergstation wurde ein gutes Mittagessen im Panoramarestaurant serviert.

Nach der Talfahrt ging die Reise weiter ins nahegelegene Bregenz, wo die Seebühne ­besichtigt wurde. In der idyllischen Stadt am See konnte die Gruppe an der Promenade ­flanieren und gemütlich ­Kaffee trinken. Zum ­Abschluss des Jubiläums­ausfluges war noch ein Tisch im Gastaus Hirsch in ­Grünmettstetten reserviert. Ein gemeinsames Vesper mit Gesang rundete den Tag ab.