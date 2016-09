Horb a. N. Mit dem Apfelzügle durch die Obstplantage

Der erste Halt war im Bodenseehinterland in Lippertsreute am Hof Neuhaus. Dort wurden die Ausflügler bereits erwartet, um in das sogenannte Apfelzügle umzusteigen. Während der Rundfahrt durch die Plantagen erfuhr man viel Wissenswertes über den Obstanbau. Eine Brotzeit mit Most gab es anschließend zur Stärkung. Weiter ging es dann mit dem Bus nach Überlingen und mit dem Schiff nach Meersburg. Bei herrlichem Wetter flanierte man auf der Uferpromenade. Nach einem Kaffeestündchen durfte auch die Weinprobe nicht fehlen, natürlich mit Bodenseeweinen.

Bei der Heimfahrt ließen die Jahrgänger den Tag noch einmal Revue passieren.