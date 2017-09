Horb a. N. Mit 30 Büchern zum "Meist(er)-Leser"

Ein Mädchen, das eine von vielen ist. Zu Hause warten ein Dutzend jüngere Versionen von ihr, für immer und ewig acht, neun oder zehn Jahre alt zu sein. Weggesperrt, nachdem sie 365 Tage lang so getan haben, als würden sie ein ganz normales Leben leben. Eine Fantasiegeschichte, mit der man sich selbst den verregnetsten Sommertag schönlesen kann.

Eine andere Fantasie-Geschichte hat es Philipp angetan: "Spiegelgasse – Das geheime Wissen von Scripton". Vier Freunde retten das Wissen ihres Landes. Es gelingt ihnen, Gelehrte vor einem Geheimbund zu warnen.

Eine Neunjährige vertiefte sich in ein Buch, in dem ein Kind, das auch als Meerjungfrau leben konnte, nicht mehr zurück in die Ozeane konnte, da diese zu verschmutzt waren.

Und ihre Nebensitzerin war noch ganz begeistert vom "Kater Carlos" dem ehemaligen Meister-Dieb, der heute als Detektiv-Kater aktiv ist. Ein paar kindgerecht geschriebene, doch immer noch recht gruselige Geister- und Horrorstorys fanden sich auch unter der Ferien-Lektüre, die im Wesentlichen eine bunte Mischung aus Abenteuer-, Tier- und Fantasiegeschichten mit einer Spur Krimi in der Storyline waren.

200 Bücher für Teens und 200 Bücher für die Lesejunioren wurden für das sommerliche Lesevergnügen aus den aktuellen Neuerscheinungen ausgewählt und konnten vom 10. Juli bis 23. September von den Kindern und Jugendlichen, die sich bei "Heiß auf Lesen" als Clubmitglied angemeldet hatten, kostenlos ausgeliehen werden.

Am häufigsten hat Karim Günzel diese Möglichkeit genutzt. 30 Bücher hat er in dieser Zeit gelesen. Dafür erhielt er den ersten Preis bei dem Wettbewerb um den "Meist(er)-Leser 2017". Vier Eintrittskarten in den Freizeitpark Tripsdrill waren der Lohn für seinen Lese-Fleiß. Zweite wurde Julia Blank, die einen 50 Euro-Gutschein für die Volkshochschule erhielt, und Fabian Petrich darf als Drittplatzierter mit seiner Familie zu einer Führung durch den SWR nach Baden-Baden.

Bei der abschließenden Tombola, die von Eden Volohonsky, dem Vorsitzenden des Fördervereins der Stadtbücherei und Heike Wank durchgeführt wurde, gab es noch viele tolle Preise zu gewinnen, die vom Buch bis zum Gutschein fürs Eis-Schlecken reichten. Keines der Kinder ging übrigens leer aus. Jedes erhielt ein "Heiß auf Lesen"-Täschchen und eine Urkunde.

Volohonsky, der als Kind neben einer Bücherei wohnte und in dieser Zeit ganze Büchertürme hin und hergetragen hat, sagte, dass es gut tue etwas zu lesen. "Wer viel liest, der weiß viel. Und wer nichts mehr zu lesen hat – der kann anfangen zu schreiben."