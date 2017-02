Horb a. N. Mission Mudder: Schlamm begeistert

"Der Lauf scheint im Schwarzwald Fuß gefasst zu haben. Darüber freuen wir uns natürlich sehr", sagt Stefan Hamann vom Veranstalter Hamann and friends. Deshalb blickt er auch optimistisch auf den 15. Juli 2017. Denn an diesem Tag wird er mit seinem Team die vierte Mission Mudder in Horb in Angriff nehmen. Erwartet werden in diesem Jahr erstmals mehr als 1500 Läufer, die die zehn Kilometer lange und mit etwa 30 Hindernissen gespickte Strecke meistern wollen.

Seit Oktober vergangenen Jahres laufen die Planungen für die vierte Austragung bei der veranstaltenden Agentur Hamann and friends aus Heilbronn auf Hochtouren. Es wurden unzählige Gespräche mit Sponsoren und Partnern geführt, an der Strecke getüftelt oder Hindernisse konzipiert und gebaut. "Wir sind in allen Bereichen im Zeitplan", verrät Hamann. Seit Dezember sind auch wieder Anmeldungen möglich. "Gegenüber dem selben Zeitraum des Vorjahres liegen wir etwa bei einem Plus von knapp zehn Prozent. Deshalb sind wir positiv gestimmt, dass 1500 Teilnehmer an den Start gehen werden."

Die Telefondrähte glühten in den vergangenen Wochen aber nicht nur für die Organisation und Planung, sondern auch mit vielen Personen, die sich für eine erstmalige Teilnahme am Lauf interessieren. Die meistgestellte Frage dabei: Können am Mission Mudder Black Forest nur richtig Hartgesottene teilnehmen? Nathalie Klein, Projektleiterin vom Veranstalter Hamann and friends, hat auf diese Fragen eine Antwort parat: "Um bei einem Mission Mudder teilnehmen zu können, muss man nicht zu den richtig Hartgesottenen zählen. Nach einem Mission Mudder zählen aber die meisten Teilnehmer dazu." Und weiter: "Das Wichtigste bei einer Teilnahme an einem Lauf wie dem Mission Mudder ist, dass man körperlich fit ist und Kondition und Ausdauer hat. Da die Streckenlänge zehn Kilometer beträgt, ist das für den Körper schon eine Herausforderung.