Horb a. N. Ministrantenzuwachs in Horb

Horb. In der katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz Horb gibt es jetzt wieder über 40 Ministrantinnen und Ministranten. Am Sonntag wurden in der Auferstehung-Christi-Kirche im Gottesdienst mit Pfarrer i.R. Siegfried Strzedulla und Diakon Klaus Konrad sechs neue aufgenommen (Im Foto von links nach rechts vordere Reihe): Julia Schaffner, Felix Weber, Celine Asprion, Daniel Theunissen, Iva Rigotti und Arta Berisha (nicht auf dem Bild). Rebecca Tillery (obere Reihe, Fünfte von links) hat insgesamt zehn Jahre als Ministrantin und davon fünf Jahre als Oberministrantin fungiert und sich überhaupt in der kirchlichen Jugendarbeit stark engagiert. Sie hat sich auch bei den Sternsinger- und 72-Stunden-Aktionen federführend eingebracht. Sie wurde jetzt aufgrund ihres angehenden Studiums mit liebevollen und anerkennenden Dankesworten von Oberministrantin Julia Thomanek und Diakon Klaus Konrad verabschiedet.