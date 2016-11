Horb a. N. Minis sagen Ja

Die Rexinger Ministranten haben innerhalb der Seelsorgeeinheit Horb wieder einmal das Kommando dazu übernommen und sind kürzlich zur Vorbereitung zusammengesessen. Sie bieten für alle Jugendliche und "jung Gebliebene" nicht nur in Rexingen sondern auch in der ganzen Umgebung am Sonntag, 20. November, um 18 Uhr wieder einen Jugendgottesdienst in der katholischen Kirche St. Johann Baptist an. In diesem Jahr lautet das Motto "Einfach mal Ja". Das Thema geht auf das Evangelium Lukas 23,35-43 ein, in dem Jesus Ja sagt zu dem Mit-Gekreuzigtem Verbrecher, der glaubt. "Amen, ich sage dir; noch heute wirst du mit mir im Paradies sein".

Der Jugendgottesdienst wird von der Rexinger Band musikalisch begleitet, und wer Lust aufs "Einsingen" hat, kann schon um 17.30 Uhr in der Kirche sein.

Der Gottesdienst wird als Eucharistiefeier von Pater Jennis unter Mitwirkung von Diakon Klaus Konrad zelebriert und die Ministranten, die von Carina Asprion begleitet werden, wirken mit.