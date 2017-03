Horb a. N. Mini-Rock-Festival: Neue Bands

Die Macher des Horber Mini-Rock-Festivals legen bei ihrer Programmgestaltung wert auf Künstler, "die oft noch nichts mit der breiten Masse zu tun haben". So heißt es in einem Text auf deren Webseite, der die Werte des ehrenamtlich tätigen Vereins auf den Punkt bringt. Im Jahr 2017 leisten sie sich einen Ausrutscher. "Ich und mein Holz" – ein Stück der Hip-Hop-Gruppe 257ers. Es sitzt derzeit in Millionen von Köpfen in Deutschland fest. Fasnetsveranstaltungen, Clubs, Radiosender – die drei Minuten maximale Sinnbefreiung scheinen derzeit omnipräsent zu sein. Am ersten Augustwochenende werden das Lied Tausende durch das Neckartal grölen.

Mit den jüngsten Veröffentlichungen ist das Line-Up des 13. Mini-Rock-Festivals annähernd komplett. Den Samstagabend werden dieses Jahr alte bekannte schließen: Enter Shikari kommen von der Insel und hinterließen in Horb nach ihrem Gig im Jahr 2009 Eindrücke, die keiner der damals Anwesenden vergessen hat. "Trancecore" nennen die rustikalen Briten ihre Mischung aus Post-Hardcore und Elektro-Elementen. Wichtig für alle, die Enter Shikari zum ersten Mal sehen werden: Es ist essenziell die richtige Stelle zum Klatschen bei "Sorry, You‘re Not a Winner" zu kennen.

Insgesamt werden vom 3. bis 5. August diesen Jahres etwa 22 Künstler die beiden Bühnen des regionalen Festivals bespielen. Die Veranstalter rechnen wieder mit etwa 6000 Besuchern pro Tag.