Horb a. N. Mini-Rock-Festival: Ärger um Auftritt von Punkband

Cool reagierten darauf die Organisatoren des Festivals. Man lade bewusst politische Bands ein, mit der Antifa habe man nichts zu tun. Jedoch wolle man "in Zeiten des Rechtsrucks ein Zeichen von Toleranz geben", erklärte damals Pressesprecher Benjamin Breitmaier.

Die ULH greift in ihrem neusten Brief zudem die Mini-Rocker wegen ihrer Forderung auf "Respekt gegen andere Menschen" an: "Wer Respekt für Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung einfordert, muss auch zu Respekt gegen Menschen unterschiedlicher politischer Gesinnung im Rahmen des Grundgesetzes bereit sein. Das Mini-Rock-Festival besitzt keinerlei Mandat zu politischen Aussagen im Namen der Horber Jugend. Was geächtet werden muss, ist Gewalt, wenn es sich nicht um verfassungsmäßig ausgeübte staatliche Gewalt handelt. Die Organisatoren des Horber Mini-Rock-Festivals haben den Boden des Grundgesetzes verlassen."

Gefordert wird von den Stadträten der ULH nun eine "öffentliche Stellungnahme der Stadtverwaltung – insbesondere vor dem Hintergrund der Hamburger Krawalle mit über 500 verletzten Polizisten – in der Gemeinderatsitzung vom Dienstag, dem 18. Juli 2017".

Dabei wollen Walz, Raible und Panetta erreichen, dass die Fraktionen des Gemeinderats die Einladung gewaltverherrlichender Gruppen und die Indoktrination der Horber Jugend durch die Veranstalter des Mini-Rock-Festivals verurteilen.

"Wir freuen uns, die Thematik mit dem Oberbürgermeister zu besprechen", erklärt Pressesprecher des Mini-Rock-Festivals Benjamin Breitmaier. Ärgerlich sei für die Organisatoren jedoch, dass der offener Brief, der an den OB, die Fraktionen des Gemeinderats und an die Presse ging, nicht auch an die Mini-Rocker gesendet wurde. Gerne würde man eine offene Debatte dazu führen. "Wir stehen hinter unserem Programm. Den Auftritt der Band sehen wir in keiner Weise in Gefahr", so Breitmaier weiter.

Oberbürgermeister Rosenberger erklärt, dass nun geprüft werde, was es mit der Band auf sich hat. "Ich kenne die Texte der Band nicht." Vielleicht werde man im nichtöffentlichen Teil heute Abend darüber sprechen.

Nicht nur in Horb ist der Auftritt der Punker aus Mecklenburg-Vorpommern Thema. Unter anderem wurde in Karlsruhe bei "Das Fest" über ein Auftrittsverbot diskutiert. Ein solches könne aber nur ausgesprochen werden, wenn der Verfassungsschutz oder die Polizei sagen würden, hier werde der Staat gefährdet, oder wenn ein Titel gespielt würde, der auf dem Index steht.