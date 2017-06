Horb a. N. Mietwohnungs-Mangel in Bittelbronn

Horb-Bittelbronn. In seinem Rückblick ging Schmid auf die von den Bürgern genannten Stärken und Schwächen der Ortschaft ein und erläuterte die weitere Vorgehensweise mit den erarbeiteten Themen.

Zufrieden äußerte sich der OV mit der Anzahl der Teilnehmer. Ebenso seien die Rückmeldungen zu der Konferenz überwiegend positiv ausgefallen, resümierte Schmid. Einige der Themen – wie etwa die Jugendarbeit – kann man laut Schmid zeitnah umsetzen. Der örtliche Bürgerverein habe sich bereits der Thematik angenommen und lege seinen Fokus auf die Freizeitbeschäftigung der Jugendlichen.

Schwieriger stellt sich die Lage beim Thema Mietwohnungen in Bittelbronn dar. Schmid führte diesbezüglich bereits Gespräche mit einigen Grundstücks- und Hausbesitzern. Er appellierte dabei auch an künftige Bauherren, durch Einliegerwohnungen neuen Mietraum in Bittelbronn zu schaffen. Zum Teil schrecken diese jedoch vor den Richtlinien des deutschen Mietrechts zurück. So müssten einige Hausbesitzer gewisse Modernisierungsarbeiten an der Heizanlage sowie den Fenstern vornehmen, um überhaupt vermieten zu können. Die Ungewissheit, man wisse nie genau, wen man sich da in das Haus hole, spiele dabei angeblich eine ebenso große Rolle für die Eigentümer, erklärte Schmid. Die Nachfrage nach Mietraum in Bittelbronn reißt derweil nicht ab und wird weiterhin ein Thema im Gremium bleiben. "Vor allem junge Familien suchen hier eine Bleibe", stellte Schmid fest und begründete ferner: "Das liegt vor allem daran, weil wir einen Kindergarten und eine Schule im Ort haben." Deren Erhaltung ist den Einwohnern von Bittelbronn ein ebenso wichtiges Anliegen. Dazu müssen sich jedoch auch in den umliegenden Ortschaften vermehrt jüngere Familien ansiedeln.