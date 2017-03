"Happy Birthday, Johann Sebastian!" Michael Grüber hat gestern sein Piano einfach in die Horber Bahnhofshalle gestellt und losgelegt: "Präludium und Fuge aus dem Wohltemperierten Klavier" und die "Französische Suite in D-Moll" standen auf dem Programm. Ungewohnte Klänge, wo sonst nur die Züge rumpeln. Grüber: "Die Idee dazu kommt eigentlich aus New York. Dort hat vor sieben Jahren ein Cello-Spieler angefangen, in der Metro regelmäßig Bach zu spielen. Die Bewegung gibt es inzwischen weltweit – immer an Bachs Geburtstag werden die Werke an ungewöhnlichen Orten aufgeführt." Der Sinn dahinter: Jenseits von Konzertsaal oder Kirche sollen die Menschen wieder Feuer für die klassische Musik fangen. Und weil Horb keine Metro, sondern unter anderem die Gäubahn hat, war natürlich der Bahnhof die Adresse für das erste "Bach in the Subways"-Konzert. Carsten Müller, Gastronom vom "Gleis Süd", hat gleich mit Liegestühlen und Tischen für das passende Ambiente gesorgt. Er sagt: "Ich finde die Idee einfach cool." Und so verzauberten die Bach-Klänge direkt vor den Schließfächern die Zuhörer. Und den Passanten, die weiter schnell weiter zum Zug mussten, zauberten die Klänge zumindest ein Lächeln aufs Gesicht. Foto: Hopp