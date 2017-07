Horb a. N. Mexikanische Stimmung auf dem Schulhof

Bei diesem Sound war an Unterricht nicht mehr zu denken, und zusehends füllte sich das Areal um den Hotspot des Tages, die Spielecke, mit fröhlichen Schülern, die allesamt behaupteten, sie hätten doch viel lieber Religionsunterricht gehabt, Mathe gepaukt oder hätten eine Deutschklausur geschrieben. Quatsch, sie alle freuten sich über diesen Abi-Gag, auch wenn die Auflagen von Seiten der Schulleitung alles, was so richtig Spaß macht, verboten. Man darf keine Seifenblasen-Schaum-Party mehr schmeißen, wassergefüllte Ballons aus den Fenstern der Klassenzimmer werfen oder gar das gesamte Schulgebäude zumüllen oder so versperren, dass der arme Hausmeister Gerhard Volk kurz vor dem Nervenzusammenbruch steht. "Rien ne va plus" (nichts geht mehr) heißt es inzwischen für diese derben Scherze, denn die Abgänger der Vorjahre haben es eben ein bisschen übertrieben.

So blieben den "Amigos" halt die üblichen Spielchen, bei denen man aber auch ganz schön die Lehrer zum Affen (oder zur Angela) machen kann. Bobby-Car-Fahren mit Gesichtsmaske ohne Sichtschlitze oder ein Liegestütz-Luftballon-Zerquetsch-Battle – Lehrer gegen Schüler – stand ebenso auf dem Gaudi-Stundenplan sowie das derzeit beliebteste Party-Spiel überhaupt – "Bier-Pong". Hier wurden Becher mit einer besonderen Saftmischung gefüllt, Lehrer und Schüler standen sich am Pong-Tisch gegenüber und mussten versuchen, einen Tischtennis-Ball in eines der Behältnisse des Gegners zu bugsieren. Landete er dort, musste der arme Kontrahent den Becher auf Ex leer trinken, und wer als Erster alle Becher des Gegners weggeräumt hatte, der hatte gewonnen.

"Der Neumann macht ernst", so der ahnungsvolle Kommentar eines der Herren hinter dem Mischpult, als er sah, wie sich der Rektor anstrengte, um ja so wenig wie möglich dieser herrlichen Getränke, bei denen es sich um Ketchup in verschiedenen Schärfegraden handelte, zu sich nehmen zu müssen.

Nach Mitschülerbefreiung, Lehrer ärgern und Konfetti in rauen Mengen auf dem Schulhof verteilen, stand in diesem Jahr ein Volleyballturnier als Abschluss des Abi-Gags auf dem Programm. Das obligatorische Fußballmatch konnte leider nicht stattfinden, da sich doch der ein oder andere Sportlehrer cleverer Weise vorher zu einem Ausflug oder ins Schullandheim absetzte. Auch Lehrer lernen eben – zumindest was die Abi-Gags anbelangt – Jahr für Jahr dazu.