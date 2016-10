Horb a. N. Messerattacke im Kaufland: Prozess beginnt heute

Heute beginnt der Prozess gegen ihn vor dem Schwurgericht des Landgerichts in Rottweil. Dem jetzt 37-jährigen Beschuldigten wird aufgrund der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Rottweil zur Last gelegt, er habe im Zustand krankheitsbedingter Schuldunfähigkeit in Tötungsabsicht mehrfach auf sein Opfer eingestochen und ihm lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Zuletzt lebte er in Horb, seit der Tat ist er aber im Zentrum für Psychiatrie Reichenau untergebracht. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Gerichtsverhandlung, für die bisher sechs Verhandlungstage angesetzt wurden, aufgrund seiner Erkrankung größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird.

Der Beschuldigte war schon vor der mutmaßlichen Tat in der Stadt auffällig

Aufgrund fortbestehender Allgemeingefährlichkeit soll deshalb die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet werden.