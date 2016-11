Horb a. N. Melodische Ausflüge nach Portugal und Irland

Besonders hob sie Elisabeth Maier hervor, die als Sahnehäubchen die musikalischen Vorträge teils am Keyboard begleitete. Lisa Schäfer an die volle Hohenzollernhalle gewandt: "Seien sie gespannt. Ich persönlich habe mein Lieblingsstück schon gefunden, aber welches wird wohl Ihres sein?"

Durch das Programm führte in bewährter humorvoller Weise Johnny Dorner. Es folgte "Indiana Jones Selection" – ein Arrangement der schönsten Melodien aus den drei erfolgreichsten Filmen über die Abenteuer von Indiana Jones.

Nach dem gelungenen Vortrag war bei Martin Stöckel die Anspannung durch einen tiefen und befreienden Schnaufer zu sehen.

Mit "O Vitinho" gab es einen kleinen Ausflug nach Portugal. Mit diesem Stück hat der Musiker Francisco Marques Neto einen neuen und unbekannten Marschtypus nach Mitteleuropa gebracht. Mit "Mont-Blanc" beschreibt Otto M. Schwarz einen gefahrvollen Aufstieg auf den mit 4808 Metern höchsten Berg Europas und der Alpen. Die fünf Musiker am Schlagwerk intonierten gekonnt den eisigen Schneesturm, der die Bergsteiger überraschte.

Vor Beginn einer kleinen Pause, auch zum Verschnaufen der Musiker – wurde doch von ihnen eine Höchstleistung nonstop gefordert – gab es für langgediente aktive Musiker hochkarätige Ehrungen.

Danach wurde mit "Irish Tune from County Derry", ein irisches Volkslied, die Landschaft um Belfast musikalisch beschrieben.

Mit "The Phantom of the Opera" wagten sich die Betraer Musiker an das anspruchsvollste und schwerste Stück dieses Abends. "Tauchen Sie ein in eine Geschichte, die von Angst und Abneigung, aber auch von tief geprägter Liebe erzählt", so Johnny Dorner.

Mit "Südböhmische Polka" kamen vor allem Freunde der Blasmusik auf ihre Kosten. Mit "Toto in Concert" wurde an die amerikanische Rock Band Toto erinnert. Deren Musik ist ein Mix mehrerer Rock-Genres – ein Crossover, wie es im Buche steht.

Nach vielen Dankesworten von Lisa Schäfer gab es noch Zugaben mit "Morgenblüte" und "Amen" von Alexander Kalinin. Alexander Kalinin ist ein Freund von Martin Stöckel und hat ihn in den vergangenen zwei Wochen bei den Proben unterstützt.

Lange anhaltender Beifall dokumentierte, dass die Betraer Musiker wieder eine Höchstleistung auf die Bühne gezaubert hatten.

Für insgesamt 440 Jahre Musizieren wurden geehrt:

Lisa Schäfer und Sabrina Kaupp wurden mit der Ehrennadel in Silber für 20 Jahre geehrt.

Jürgen Zimmermann erhielt für 40 Jahre aktives Spielen die Ehrennadel in Gold mit Diamant und zusätzlich für 25 Jahre Tätigkeit im Vorstand die Fördermedaille in Gold mit Diamant und Ehrenbrief.

Weitere aktive Mitglieder wurden für 40 Jahre aktives Spielen mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant geehrt, diese sind: Hartmut Maier, Wolfgang Maier, Armin Schon, Gertrud Sikeler, Horst Zimmermann, Armin Schwarz, Günther Maier, Beate Kranich und Birgit Kasperzack.