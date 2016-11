Horb a. N. Melodien von keltisch bis böhmisch

Horb-Betra. Die Tage werden kürzer, es geht nicht mehr lange, und schon steht das Weihnachtsfest vor der Tür. Bevor die vorweihnachtliche Zeit jedoch beginnt, wollen die Musiker der "Harmonie" Betra zusammen mit ihrem Dirigenten Martin Stöckel ihr Publikum auf eine konzertante Musikreise mitnehmen. Auf zahlreiche Besucher der musikalischen Reise freut sich der Musikverein am Sonntag, 27. November, um 18 Uhr in der Hohenzollernhalle in Betra. Wie auch in den vergangenen Jahren schon, ist es Martin Stöckel und seinem Orchester wieder gelungen, ein abwechslungsreiches Programm mit einigen musikalischen Höhepunkten zusammenzustellen. Die Reise führt durch zeitgenössische Musikstücke über Ouvertüren bis hin zu weltbekannten Klassikern. "Celtic Ritual" spiegelt das Leben der starken Krieger wieder, und entführt den Zuhörer mit seinen rhythmischen Klängen in die Keltenzeit. Wenig später wird in London eine Pause eingelegt. Hier fand 1986 die Uraufführung des wohl berühmtesten Musicals "Phantom der Oper" statt. Mit "Indiana Jones" und "Mont Blanc" stellen sich die Musiker einer musikalischen Herausforderung. Mit viel Gefühl und ebenso viel Power werden mächtige Naturgewalten erforscht und gefährliche Abenteuer erlebt. Wer denkt, dass die Reise hier endet, hat sich jedoch getäuscht, denn weiter geht es mit "Toto in concert" – bekannte Melodien der Rockband Toto und des nicht weniger bekannten irischen Volksliedes "Danny Boy", das in dem Musikstück "Irish Tune from County Derry" facettenreich dargestellt wird. Auch Freunde von Marschmusik und böhmischer Blasmusik werden mit dem portugiesischem "O Vitinho" und der "Südböhmischen Polka" auf ihre Kosten kommen.