Horb a. N. Mehrweg-Becher gegen die Müllflut

Im Rahmen des Projekts "Welt-fair-Änderer" hatten Mitglieder des JGR mit City-Manager Thomas Kreidler gesprochen und ihn für diese Idee gewinnen können. "Wir haben überlegt, dass ein großer Kaffee-to-go-Verkäufer mit ins Boot geholt werden müsste, das wäre im Horber Fall die Bäckerei Saur", erklärt Thomas Kreidler. Nun wollen der City-Manager und die jungen Räte sich mit Saur beraten, um zu sehen, ob man hier eine gemeinsame Linie findet. Auch andere Verkäufer von Kaffe-to-go in Horb will man überzeugen. Zudem soll nachgefragt werden, wer die wiederverwertbaren Becher zum Verkauf anbieten würde. "Bisher haben wir an Blickfang, Stadtmarketing und die DHBW gedacht", war in der Sitzung am Mittwoch zu hören.

Eine weitere Überlegung sei, überhaupt mal zu berechnen, wie viel Ersparnis die Kampagne einbringen würde. Dabei will der JGR nachfragen, ob die DHBW Interesse hätte, eine Berechnung anzustellen. Falls die Idee Wirklichkeit wird, stehen Kostenberechnungen und Gestaltung für die Becher sowie ein Slogan für die Kampagne noch auf der Liste.

"Eine gute Idee des Jugendgemeinderats mit der ich mich auch schon befasst hatte – und sie würde sehr gut in den Rahmen der bisherigen Müllprojekte des Gremiums passen", so Kreidler. Damit meint der City-Manager den Anti-Müll-Film des Jugendgemeinderats und die Mülleimer-Aktion, die demnächst mit der bunten Gestaltung der Eimer ihren Abschluss findet. Den Müll-Film schicken die Räte zudem an "Neckarperspektiven", ein Kurzfilm-Wettbewerb der Landesinitiative "Unser Neckar", wie am Mittwoch in der Sitzung beschlossen wurde. Vielleicht bringt der Einsatz für eine saubere Umwelt dann sogar noch einen Preis nach Horb.