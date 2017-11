Horb a. N. Mehrere Einsätze wegen Unwetter und Hochwasser

Bei den Einsätzen handelte es sich jeweils um technische Hilfeleistungen. Einmal musste eine eingeklemmte Person aus ihrem Auto befreit und der Brandschutz an der Unfallstelle gesichert werden, da es stark nach Benzin roch. Am 2. Juni war nach einem starken Unwetter einmal der Graben am Friedhof bis zur Kapazitätsgrenze geflutet, und zum anderen mussten im Brödele große Mengen Schlamm und Treibgut von der Straße entfernt werden. Auch rund um das Telekomgebäude, wo das Wasser nach einem Unwetter 30 Zentimeter hoch stand, musste das Wasser abgepumpt und der Ablauf freigespült werden. Mehrfach musste die Abteilung ausrücken, weil Bäume oder Äste die Straße versperrten.

Wert gelegt wurde auch auf Aus- und Weiterbildung. Fünf Kameraden nahmen an der Weiterbildung für Zug- und Gruppenführer teil. Florian Tobey besuchte mit Erfolg den Lehrgang zum Maschinisten für Löschfahrzeuge. Zwei Kameraden lernten an einem Unterrichtsabend den Umgang mit Elektro-Autos, und auch im Brandcontainer war die Abteilung mit zwei Mann vertreten.

In unzähligen Sitzungen und mit viel Aufwand wurde die Planung für das große Jubiläum erstellt. Zwei Tage lang wurden die Prüfungen der Leistungsabzeichen abgenommen. Am Samstagabend folgte der Festakt und eine Musikveranstaltung. Am Sonntag war die Großübung der Horber Jugendwehren das Highlight. Auch im Ort beteiligte sich die Feuerwehr an verschiedenen Aktivitäten, wie dem Neujahrsempfang oder den Jubiläen des DRK und des Fanfarenzugs. Die Abteilung besteht derzeit aus 26 Aktiven, vier in der Altersabteilung sowie fünf Jungs und einem Mädchen in der Jugendwehr. Hier gab es, wie Jugendwart Florian Tobey berichtete, zwei Austritte und vier Neuzugänge. Die sechs Jugendlichen werden von sechs Jugendleitern betreut.