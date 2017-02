Horb a. N. Mehr Übersicht für Reisende am Neckartal-Radweg

Die 367 Kilometer lange Vier-Sterne-Qualitätsradroute ist ein ideales Terrain für eine Kulturreise mit der ganzen Familie. Ob barocke Schlösser, historische Burgen, lebendige Städte oder interessante Museen: Es gibt viel zu entdecken und zu erleben. Und mit der neuen, kostenfreien Übersichtskarte wird die Reiseplanung zum Kinderspiel.

Die kostenfreie Übersichtskarte ist für jeden Radreisenden, der am Neckartal-Radweg unterwegs, ist zu empfehlen. Auf der Karte sind nicht nur der Verlauf der Route und die angrenzenden Städte und Gemeinden ersichtlich, sondern auch Rastplätze am Radweg, nahegelegene Werkstätten und Tourist-Informationen. Zusätzlich ist eine Auswahl an fahrradfreundlichen Bett+Bike-Gastgebern aufgelistet und besondere touristische Höhepunkte in der Karte verzeichnet.

Noch mehr touristische Informationen hält die Rückseite der Karte bereit. Neben allgemeinen Hinweisen zur An- und Abreise und wertvollen Tipps rund ums Radfahren im Neckartal, werden acht Etappen mit ihren Eigenschaften und wesentlichen Sehenswürdigkeiten beschrieben. Unter anderem ist eine Strecke von Sulz nach Horb beschrieben, die auch auf die Sehenswürdigkeiten hinweist. Der Neckartal-Radweg ist durchgehend beschildert und markiert mit dessen Logo.