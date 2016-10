Horb a. N. Mehr Spenden fürs Dach übrig

Horb. Diakon Klaus Konrad hatte zum Abschluss gesagt, dass er mit gut 1300 Euro rechnet. Gestern dann mehr Hoffnung. Konrad: "Es sind zwar noch nicht alle Rechnungen da, aber wir rechnen mit gut 1800 Euro. Da kann man drei Feste im Steinhaus machen, um auf diesen Betrag zu kommen."

Der Erlös für das Stiftskirchendach – trotz nieseligem Start auf der Schütte zu den Klängen der Jagdhornbläser aus Nordstetten – ist auch deshalb so hoch, weil Initiator Manfred Bok ein glückliches Händchen bei den Helfern bewiesen hat. Bok lobt: "Mit Michael Bauer vom Steiglehof als Wirt und Kurt Schmid als Küchenchef waren wirklich die richtigen Leute am richtigen Platz – wir haben halb so viele Helfer als sonst benötigt."

Dazu waren die helfenden Hände auch einen Tag später noch pünktlich auf der Schütte, um die Zelte abzubauen. Bok: "Uns ist es diesmal gelungen, das Programm komplett durch Sponsoren finanzieren zu lassen. Weil einige auch dankenswerterweise auf einen Teil ihrer Gage verzichtet haben, ist es uns gelungen, allein so einen Überschuss von 500 Euro zu bekommen."