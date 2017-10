Horb a. N. Mehr Sonderpädagogen gewünscht

Die Gemeinschaftsschule wird erstmals seit ihrem Bestehen von drei inklusiv zu beschulenden Kindern mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" besucht, berichtet Rektor Götz Peter. Sie sind in Jahrgangsstufe 5. Ähnlich wie bei der Gutermann-Grundschule gibt es "Lehrerwochenstunden", in denen ein Pädagoge eines SBBZ an die Gemeinschaftsschule abgeordnet ist und spezielle Aufgabenformate für die Inklusionskinder entwickelt. Götz Peter lobt auf diesem Weg auch die Arbeit der SBBZ in Horb: "Die Zahl der inklusiv zu beschulenden Kinder ist aus meiner Sicht deshalb so gering, da wir in Horb mit der Roßbergschule und der Pestalozzischule über zwei hervorragende SBBZ verfügen, die von Eltern anerkannt werden und deren Arbeit sehr geschätzt wird."

An den anderen Grundschulen in Horb sind derzeit keine Kinder, die inklusiv beschult werden. Dennoch zeigt man sich offen dafür, zum Beispiel an der Berthold-Auerbach-Grundschule in Nordstetten. "Wenn Eltern ein behindertes Kind an unsere Schule schicken wollen, kommt es auf den Einzelfall an: Kann das Kind ohne weitere Maßnahmen (Hinzuziehung von Sonderpädagogen, bauliche Veränderungen...) integriert werden, können wir es aufnehmen", erklärt Schulleiterin Monika Krahl. Trotzdem sei der Mangel an Sonderpädagogen auch für ihre Schule spürbar – Kooperationsanträge von Förderschulen könnten nicht zeitnah bearbeitet werden und Familien und Lehrkräfte müssten oft sehr lange warten, bis sie Hilfe bekommen könnten. "Fazit also: Wir brauchen dringend mehr Sonderpädagogen, auch an den Grundschulen, um eine sinnvolle, zeitnahe Beratung und Förderung gewährleisten zu können", so Krahl.

Lehrer fehlen, Unterricht fällt aus – eine weitere Herausforderung, vor der Schulen heutzutage oft stehen. Die Horber Grundschulen berichten, dass in der Regel kein Unterricht entfallen darf, da die Eltern einen Anspruch auf die verlässliche Betreuung der Kinder haben. Wenn Lehrer krank sind, bedeutet das Mehrarbeit für das restliche Kollegium – es werde natürlich versucht, das zu vermeiden. "Tatsache ist, dass die Kollegen oft angeschlagen und auch krank zur Schule kommen, weil sie wissen, dass ihr Ausfall vom restlichen Kollegium aufgefangen werden muss", weiß zum Beispiel Kristiane Geiger, Rektorin der Grundschulen Dettingen und Bittelbronn. Nur Förderstunden und AGs könnten an ihrer Schule gegebenenfalls gestrichen werden, fügt Sabine Peter hinzu.

Die Realschule, die Gemeinschaftsschule und das Martin-Gerbert-Gymnasium berichten, dass sie zu Beginn des Schuljahres über eine ausreichende Anzahl an Lehrern verfügten. Kurzfristige Erkrankungen von Kollegen seien dennoch eine Herausforderung. Es gebe zwar einen Krankheitsvertreter (KV)-Pool des Staatlichen Schulamts Rastatt, die Anzahl der Stunden sei aber sehr begrenzt (Realschule) oder die Schule dürfe gar nicht darauf zugreifen (für Gymnasien sind keine Lehrer aus diesem Pool als Krankheitsvertreter vorgesehen).

Lehrer fehlen, Inklusion stockt teilweise – die landesweiten Probleme machen auch vor der Neckarstadt nicht halt.