Horb a. N. Mehr Nachwuchs bei Horber Jugendwehren

Bei seiner Rückschau aufs vergangene Jahr streifte der Stadtjugendwart sowohl das Fußballturnier in Dettensee als auch die Kleiderbörse, bei der der Nachwuchs die Uniformteile, die zu klein geworden waren, tauschen konnte. Etwas detaillierter ging Danninger auf den Kindertag, den die Stadt am 24. Juli veranstaltete, sowie auf die gemeinsame Jugendflammenabnahme in Dettingen ein. Beim Kindertag zeigten die Gruppen aus Altheim, Talheim, Grünmettstetten und Horb ihren aktuellen Ausbildungsstand. Übungsannahme war ein Brand im ersten Stock der Mensa des Martin-Gerbert-Gymnasiums. Das gesamte Feuerwehrspektrum – von der Menschenrettung bis zur Brandbekämpfung – wurde bei dieser Übung gezeigt.

Im Schriftführerbericht fasste Christopher Meyer die Ereignisse zusammen, wobei er auch an die Sternwanderung in Dettensee erinnerte, die seiner Meinung nach von der dortigen Abteilung hervorragend organisiert und mit Hilfe der anderen Abteilungen durchgeführt wurde.

Sternwanderung und Fußballturnier werden auch im kommenden Jahr sicher wieder auf dem Terminplan der Jugendfeuerwehren stehen. Viel wichtiger wird jedoch die dritte große gemeinsame Schauübung aller Jugendwehren sein. Zum 30-jährigen Bestehen der Jugendwehr, die im kommenden Jahr gefeiert wird, soll hier wieder ein großes Szenario auf die Beine gestellt werden, verriet Thomas Danninger.

Tim Brendle musste seinen zweiten offiziellen Kassenbericht erneut mit einem Minus abschließen. Dafür konnte er sich über Zinseinnahmen von stolzen 1,34 Euro freuen. Für die Berichte gab es eine Applaus-Rakete und die einstimmige Entlastung.

Bürgermeister Jan Zeitler betonte, dass er glücklich darüber sei, dass Horb eine so aktive Feuerwehrjugend habe, lobte vor allem das Engagement der ehrenamtlichen Betreuer. "Sie sind die, die die Jugend an diese verantwortungsvolle Aufgabe heranführen".

Der stellvertretende Kreisjugendwart Dirk Raible zollte den Ausbildern Respekt und freute sich über die Kooperation der Jugendwehren von Horb, Empfingen und Eutingen.

Kurz, knapp und zackig dagegen die Grußworte von Thomas Häfele. "In der Jugendfeuerwehr holt ihr euch das Rüstzeug für eure Feuerwehrzukunft – ihr seid Teil einer starken Gemeinschaft", rief er den Kindern und Jugendlichen zu.

Ehrungen

Die höchste Ehrung, die die Bundesrepublik Deutschland im Bereich des Jugendfeuerwehrwesens zu vergeben hat, ging an Jürgen Brendle. Der Nordstetter, der heute in Dettensee lebt, begann seine Karriere am 1. Januar 1981, also vor 35 Jahren, bei der Jugendfeuerwehr als Ausbilder in der Jugendwehr von Nordstetten. Als 1987 darüber nachgedacht wurde, eine Gesamtwehr in der Stadt zu gründen, wurde Jürgen Brendle in der Gründungsversammlung zum ersten Stellvertreter gewählt. Bis 2013 war er als Kassierer der Jugendwehr Horb aktiv. Am Montagabend beendete er seine Karriere bei der Jugendwehr. Thomas Häfele überreichte ihm dafür die Ehrennadel der Deutschen Jugendwehren in Gold.

Eine ähnlich hohe Auszeichnung, jedoch in der silbernen Ausführung, wäre an Rainer Schlupp gegangen, der an diesem Abend nicht an der Sitzung teilnehmen konnte. Er bekommt die Ehrennadel der Deutschen Jugendwehren in Silber nachgereicht.

Eine weitere hohe Ehrung ging an Reinhard Schulze, der mit der Ehrennadel in Gold der Jugendwehren Baden-Württemberg für sein 20-jähriges Engagement im Nachwuchsbereich ausgezeichnet wurde. Auch er schied mit diesem Tag aus der Jugendarbeit aus.

Mit der Ehrennadel in Silber der Jugendwehren Baden-Württemberg wurde Stadtkommandant Markus Megerle aufgrund seines herausragenden Engagements überrascht. Danninger hat diese Auszeichnung für seinen Chef beantragt.

Für jeweils zehn Jahre aktive Jugendarbeit erhielten Dominik Kimmich, Klaus Krüger, Christopher Meyer, Micha Vogt, Michael Wollensak und Freddy Zeller die Ehrennadel der Jugendwehren Baden-Württemberg in Silber.

Mit der von der Jugendwehr Horb selbst geschaffenen Plakette für fünf Jahre aktiven Dienst im Ausbildungsteam der Jugendwehr wurden Fabian Bühler, Christian Rauschenberger, Christoph Rummler und Matthias Szyska geehrt.

Verabschiedungen

Verabschiedet wurden Uwe Grüner, Andreas Welte, Andreas Ade, Johannes Müller, Rainer Schlupp, Klaus Krüger und Sebastian Schober. Jürgen Brendle und Reinhard Schulze wurden bereits im Ehrungsblock mitverabschiedet.