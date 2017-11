Horb a. N. Mehr Bildung geht nicht bei der Fasnet

Es ist schon ein harter Job, jedes Jahr ein neues Grafenpaar zu finden, bei denen in die Wohnung rein zu kommen und beim harten Einsatz gegen Leib und Leber die bislang unbescholtenen Bürger davon zu überzeugen, dass der Horber Fasnets-Adelsstand genau das ist, was sie schon immer wollten.

In diesem Jahr gelang es unter dem Vorwand, man möchte bitteschön einen Termin ausmachen, wann man denn den Schülern beider Schulen das närrische Horber Brauchtum erklären dürfte, in die Wohnung der Peters einzudringen.

"Mol ebbes ganz was anderes kann ich euch sagen, auf ziemlich viel Glatteis taten wir uns heuer wagen – nix Gruppensprecher, Altbrecher oder Narrenrat, nein was ganz Unverbrauchtes, ja in der Tat. Keine Horber, keine Narren, wenigstens Frau und Mann, was Gleichgeschlechtliches man noch nicht bringen kann", so Metze Kreidler in seinem Monolog zum Saisonsauftakt, den er jedoch noch um den Satz "aber vielleicht wir auch hier umdenken müssen und ich in Zukunft einen Rudolf mit Titten kann küssen" ergänzte.

Bevor jedoch das Geheimnis gelüftet wurde, welches repräsentative Pärchen dieses Jahr in das Häs des Grafenpaares reinpasst, ließen die Programmgestalter um Stefan "Foxi" Fox und Moderatorin Manuela Müller-Ferl die Besucher noch ein wenig rätseln, wenn es wohl erwischt haben mag. Auf dem nicht vorhandenen Programmzettel stand wie immer ein deftiges Programm mit allerhand Gereimten und Unausgesprochenem. Ob das Gereimte sich nun wirklich reimte, das war Nebensache. Je schräger, je schöner – so schien auch das diesjährige Motto des Eröffnungsabends zu lauten. Eine Vorgabe, an die sich alle Akteure hielten.

Mit derbem Humor und verstecktem Lokalchlorit wurden dabei ein paar besondere Horber Spezialitäten glossiert, die es in keinem noch so schönen Einkaufszentrum zu kaufen gibt.

Der eher stumm-verbale Kinobesuch im alten Horber Lichtspielhaus der Jung-Brecherinnen, die dazu sogar Hexen mit auf die Bühne brachten, setzte homophile Akzente und erinnerte daran, dass man die Ladys in der ersten Reihe richtig prima poppen – also mit Popcorn bewerfen – konnte.

Dieser Moment der neufasnächtlichen Geschichtsschreibung, aber auch der Veitstanz der OB-Kandidaten Walz, Bauer und Rosenberger, die eine musikalische Schneise der Verwüstung hinter sich herzogen, war Superklasse. Auf die Turmschurken ist halt Verlass und wenn sie zu ihrem Zwergen-Song einmarschieren, dann gibt’s kein Halten mehr. "Biste braun, dann kriegst’e Frau’n", ließen sie den Talheimer Kandidaten grölen und der Mann vom Steigle forderte: "Gib das Amt frei, und zwar sofort." Der Papp-Rosi konterte aber lässig mit: "Ich bin der König von Horb am Neckar, ich hab zwar einen in der Krone, aber das ist mir scheißegal." Nix war’s also damit, das Rathaus gelb zu streichen um dort eine Päcklesverteilstation einzurichten oder einen Qualitätszirkel zu gründen. In Horb bleibt alles beim Alten.

Den Schlusspunkt unter das diesjährige Express-Showprogramm setzten Stefan Fox (Frosch), Alexander "Locke" Guth (Königstochter) und Ralf Brakop (König), die das Märchen vom "Froschkönig" in ihrer speziellen, nicht ganz jugendfreien Version nacherzählten. Sie skizzierten in diesem Sketch das Motto des diesjährigen Eröffnungsballs, der am 20. Januar in der Hohenberghalle stattfindet, das da lautet: "Es war einmal in Horb – Mehr Märchen geht nicht."

Kein Märchen ist dagegen, dass die Horber Narrenzunft ein neues Grafenpaar hat und mit drei kräftigen "Narri-Narro ond Horrido" am Samstag vergnügt in ihre 95. Fasnetsaison startete.