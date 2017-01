Horb a. N. Mehr Bauland und mehr Mobilität

Bereits im Vorfeld dieser Veranstaltung wurde von unterschiedlichen Seiten darauf hingewiesen, dass man Bürgerbeteiligung nicht mit Bürgerinitiative verwechseln dürfe, sondern das Ganze als ein großes Brainstorming zu verstehen sei, bei dem auch gerne über den Tellerrand – sprich Ortsgrenze – hinaus gedacht werden dürfe.

Wunsch nach Bürgertaxi

Christine Eger, Leiterin der zentralen Busgeldstelle, kennt sich bestens mit dem Verkehr im Stadtgebiet aus und stellte das Ergebnis zum Thema "Mobilität" vor. Gut und wichtig fanden die Gruppen hier, das die Straßen gut ausgebaut sind, das eine Flurbereinigung stattfand, der Ort durch zwei Buslinien an den ÖNV angebunden ist und das einen Radweg nach Altheim gibt.

Konnte man hier unter dem Feld "Unsere Stärken" insgesamt fünf Zettel an die Tafel hängen, so fanden sich unter den Schwächen in puncto Mobilität gleich 14 Punkte, die man verbessern könnte. Im Fazit blieben neun gut ausformulierte Anregungen, die vom Bürgertaxi bis hin zu Verbesserung der Schulbusverbindungen reichten.

Verkehrsberuhigung im Ort

Als dringendstes Projekt wünschten sich die Mettstetter eine Verkehrsberuhigung durch den Ort, die man beispielsweise durch einen Kreisverkehr aus Richtung Tumlingen kommend, realisieren könnte. Als weiteren Top-Punkt forderten die Bürger den Weiterbau der B28 neu inklusive eines Radwegenetzes. Immerhin sechs Stimmen votierten für die Anschaffung einer eigenen Geschwindigkeitsanzeigetafel.

Betreutes Wohnen

Zum Thema "Älter werden" konnte das Moderatoren-Team Robert Hermann (Fachbereichsleiter Bürgerdienste) und Stadtkämmerer Joachim Patig im Feld "Was finden wir wirklich gut und wichtig in Grünmettstetten" vor allem die gewachsenen und funktionierenden Strukturen der Dorfgemeinschaft nennen. Fehlen würde dagegen, dass es keine Seniorengymnastik gibt, für Demenzerkrankte keine Tagespflege angeboten wird und kein betreutes Wohnen im Ort möglich ist. Natürlich macht auch die steile Stiege im Rathaus das Leben der Senioren bei Behördengängen nicht einfacher, und der Wunsch nach einem Flyer, in dem sämtliche Senioren-Angebote der Gesamtstadt verzeichnet sind, wurde laut.

Älterwerden in einem Dorf geht auch mit einem bedarfsgerechten Angebot an Bauplätzen einher und deshalb setzten die Mettstetter Arbeitsgruppe diesen Wunsch in ihrer Prioritätenliste noch vor die ärztliche Versorgung. Platz drei in diesem Ranking nahm die Forderung ein, dass man junge Familien im Ort ansiedeln und halten soll.

Baugebiete gewünscht

Peter Klein, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, stellte das Ergebnis des Thementisches "Entwicklung der Kernstadt und der Teilorte" vor und hatte in seinem Top-Drei-Ranking den Wunsch nach einem kontinuierlichen Angebot an Bauland (Baugebieten) ganz vorne stehen. An zweiter Stelle kam auch hier die Bereich Verkehrsberuhigung und weiterer Ausbau der B28 und an die dritte Stelle setzten die Mettstetter die Innenentwicklung ihres Ortes. Beispielsweise durch ein Sanierungsgebiet. Hielten sich an den Ergebnistafeln Stärken und Schwächen noch so ungefähr die Waage, so war das Flipchart "wo wollen wir hin" mit 23 Karten, die alle als Ideen und Anregungen zu verstehen sind, richtig prall gefüllt.

Marketing für Teilorte

Talheims Ortsvorsteher Thomas Staubitzer durfte das Ergebnis zum Thema "Wir sind Gesamt-Horb" vorstellen. Auch hier stand wieder der Wunsch nach Neubaugebieten in allen Stadtteilen im Vordergrund dicht gefolgt von der Forderung nach gleichwertigen Lebensbedingungen in allen Stadtteilen. Hier wurde beim Stadtmarketing bemängelt, dass man sich nur auf die Events in der Kernstadt konzentriert. "Wir hätten gerne ein Stadtteilemarketing" war auf einem Ideen-Kärtchen zu lesen. Positiv wurde auch hier die überschaubare Struktur im Dorf bewertet. Als dritten wichtigen Aspekt appellierten diese Gruppenteilnehmer dafür, dass man das so oft beschworene Wir-Gefühl stärker ausprägen sollte. "Nicht nur wenn wir Papst oder Weltmeister im Vielseitigkeitsreiten werden, wenn wir eine bombastische Gartenschau abliefern – nein auch im Alltag." so die Anregung von Staubitzer zu diesem Thema.

Die Projektverantwortliche für den "Masterplan Horb 2050", Katrin Edinger, dankte den Organisatoren, freute sich über das wirklich große Interesse aller Teilnehmer und erklärte, dass man das Ergebnis dieser Stadtteilkonferenz nun auswerten und entsprechend in den Masterplan einpflegen wird.

Die erste Stadtteilekonferenz zum Masterplan Horb 2050 darf man mit Sicherheit als gelungener Auftakt einer ganzen Reihe ähnlicher Veranstaltungen sehen, denn in den nächsten Monaten sind die Bürger aller Horber Stadtteile aufgerufen, sich Gedanken über ihren Ort zu machen. Und die Grünmettstetter haben ordentlich vorgelegt.