Horb a. N. Mehr als 1500 wollen schon mitlaufen

Horb. Mehr als 1500 Läuferinnen und Läufer aus dem gesamten Schwarzwald, dem Bodensee- und dem Stuttgarter Raum haben sich bereits angemeldet. "Das ist ein fantastisches Ergebnis", freut sich Nathalie Klein vom Veranstalter Hamann and friends aus Heilbronn. Der beliebte Abenteuer- und Hindernislauf startet am Samstag, 15. Juli, in Horb auf der Festwiese. Alle Teilnehmer müssen eine zehn Kilometer lange und mit etwa 30 Hindernissen gespickte Strecke in Angriff nehmen. Schirmherr des Laufs ist Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger, der selbst auch mitlaufen wird. Anmelden kann man sich noch bis 9. Juli online über die Homepage www.missionmudder.de.

Skyscraper, Alles Paletti, Hasenstall, Mud Monkey, Canale Grande oder Mudfields. All das sind keine Titel von Hollywood-Blockbustern, sondern die Namen von einigen der 30 Hindernisse, die den Läufern auf ihrer zehn Kilometer-Mission im Weg stehen werden. "Es sind einige neue, aber auch die fiesen Hindernisse des vergangenen Jahres dabei", sagt die Mission Mudder-Chefin. Insbesondere mehr Schlamm wollte sie bei den Hindernissen dabei haben. "Das hat mein Team hervorragend umgesetzt. Die Läufer können sich auf eine wunderbare schlammige und anstrengende Runde durch Horb freuen."

Das hört sich nach Schadenfreude an. Neben den Hindernissen und einer kleinen Modifizierung beim Streckenverlauf werden die Veranstalter auch am Start eine Änderung vornehmen. In diesem Jahr haben alle Teilnehmer bei der Anmeldung erstmals die Wahl, in welchem Startblock sie starten möchten. Dadurch werden die Wartezeiten am Start für alle Läuferinnen und Läufer verkürzt und die Läuferdichte auf der Strecke entzerrt.