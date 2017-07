Horb a. N. Megerle: leichtes Plus bei den Einsatzkräften

Horb. Feuerwehrkommandant Markus Megerle stellte jetzt im Verwaltungsausschuss den Feuerwehrbericht 2016 vor.

Wie sieht es mit den Einsatzkräften aus?

Megerle: "Wir haben einen relativ jungen Stamm an Einsatzkräften. Das täuscht aber, da viele wegen des Berufs oder Studiums wegziehen werden. Dazu stehen uns viele dieser Einsatzkräfte nicht zu allen Tageszeiten zur Verfügung. Weil sie beispielsweise auswärts arbeiten. Wir haben das unter anderem so gelöst, dass in der Kernstadt neben der Feuerwehr Horb auch die Abteilung aus Bildechingen anrückt. Bei Einsätzen im Industriegebiet rücken die Talheimer mit an."