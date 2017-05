Horb a. N. Medaillen für die Kids

Trotz Hitze war die Beteiligung groß. Insgesamt 20 Kinder, jeweils zehn Kinder in den Altersgruppen U8 und U10, spielten gegeneinander. Aufgrund der hohen Temperaturen wurde die Spielzeit auf zehn Minuten pro Spiel begrenzt. Einen Riesenspaß hatten die jungen Tennisspieler auch an dem eigens für sie aufgestellten Minipool, in dem sie sich zwischen den Spielrunden erfrischen konnten. Natürlich gab es auch jede Menge Eis und Kuchen zur Stärkung.

Wie üblich beim Chästli-Turnier, dessen Ursprung in der Schweiz liegt, bekommt jedes teilnehmende Kind ein Landesfähnchen mit seinem Namen. Das wird nach jeder Spielrunde um ein Kästchen auf die Verlierer- oder Gewinnerseite weitergesteckt. Am Schluss landen alle verteilt auf den Plätzen eins, zwei oder drei und damit auf dem Siegertreppchen.

Somit gibt es nur Gewinner und alle Kinder konnten glücklich mit einer Medaille und einem neuen Sportbeutel nach Hause gehen, heißt vom Tennisclub.