Horb a. N. Maxi-Lösung für die "Villa Kunterbunt"

Kück zeichnete deshalb gleich ein Extra-Gebäude. Statt 34 Quadratmeter jetzt 90 Quadratmeter groß. Gesamtkosten: 237 000 Euro. Und: Damit ist genug Platz für die getrennten Schlafräume, einen Essensraum und einen zusätzlicher Multifunktionsraum.

Noch-Rep Martin Raible, bald ULH: "Es freut mich, dass der Kindergarten diesen zusätzlichen Anbau bekommt. Das erspart den Kindergärtnerinnen viel Zeit, die sie dann mehr für die Kinder haben."

Gerhard Munding (CDU) fragte, ob man denn den Kindergarten auf Dauer füllen könne. Munding: "Es gibt in Nordstetten auch noch den katholischen Kindergarten. Können beide auf Dauer ausgelastet werden?"

Stadtoberhaupt Rosenberger: "Ich denke schon. Die Villa Kunterbunt ist voll ausgelastet, der katholische Kindergarten auch. Bei dem gibt es sogar eine Warteliste. Deshalb spricht sich auch der katholische Kindergarten für diese Lösung aus."

Der Gemeinderat stimmte dem neuen Anbau einstimmig zu. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat schon Fördergelder in Höhe von 130 000 Euro bewilligt. Rosenberger erklärte schließlich: "Wir haben in diesem Jahr zusätzliche Schlüsselzuweisungen bekommen, mit denen wir dann den Anbau bezahlen können. Ich finde die große Lösung gut, weil wir damit eine zukunftsfähige Lösung auf Dauer bekommen. Das ist besser, als jetzt zerknirscht anzubauen und in zwei Jahren noch einmal bauen zu müssen."