Horb a. N. Matthias Lölfing-Theurer ist neuer Helfer vor Ort

In kürzester Zeit sind sie am Einsatzort und stellen die Erstversorgung sicher – die Helfer vor Ort. "Es wird immer schwieriger, HVO zu bekommen", stellt Timo Fischer, Bereitschaftsleiter des DRK OV Mühringen fest. Die beruflichen Herausforderungen und das sinkende ehrenamtliche Engagement sind nur ein paar Gründe. Denn ein HVO bekommt einen digitalen Meldeempfänger und wird zu jeder Tag- und Nachtzeit alarmiert.

Umso wichtiger ist es, ehrenamtliche Helfer aus dem Ort zu gewinnen. In Mühringen sind drei, in Ahldorf fünf, in Nordstetten aktuell einer, in Mühlen zwei und in Wiesenstetten ebenfalls zwei zu diesem Dienst am Nächsten bereit. Manche nehmen schon seit vielen Jahren diese Bürde auf sich, im Ernstfall alles stehen und liegen zu lassen und zum Einsatzort zu fahren. Seit den 90er-Jahren gibt es die Helfer auch im DRK OV Mühringen.

Einige HVO blicken auf Jahrzehnte zurück, was das Problem der Altersstruktur aufzeigt. "Wir sind sehr dankbar, dass wir einige Rentner haben, aber wenn die nicht mehr können, was dann?", fragt sich Timo Fischer. Umso erfreulicher sei es, dass mit Matthias Lölfing-Theurer eine qualifizierte HVO-Kraft dazugewonnen werden konnte.