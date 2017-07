Horb a. N. Mattes: "Das Ergebnis für den OB ist eher schwach"

Horb (jl/gw). Wie bewerten die politischen Lager das Wahlergebnis? Wir haben nachgefragt. Michael Kessler, Fraktionschef der Gemeinderats-CDU: "Ich bin hochzufrieden über die 71 Prozent – trotz geringer Wahlbeteiligung. Das ist ein starkes Zeichen für weitere acht Jahre mit Peter Rosenberger." Alfred Seifriz, Fraktionschef der FD/FW: "Herr Rosenberger hat klar gewonnen, das war von vornherein zu erwarten. Von den Prozenten her hätte ich fast gedacht, dass er etwas mehr bekommen könnte. Das ist schon ein Denkzettel. Die Wahlbeteiligung ist bei Bürgermeisterwahlen normalerweise oft in diesem Bereich. Der Wahlkampf war für mich keine Schlammschlacht. Für uns war das keine Parteiwahl,sondern eine Persönlichkeitswahl. Wir haben niemanden unterstützt." Thomas Mattes, SPD-Fraktionschef: "Die Wahlbeteiligung war sehr niedrig. Das Ergebnis für den OB ist eher schwach bei diesem Bewerberfeld. Die Kontrahenten sind keine Verwaltungsfachleute. Ich denke, das Ergebnis liegt auch an manchen nicht erfüllten Aufgaben. Die Bilanz von Herrn Rosenberger ist bisher eher bescheiden, einige Aufgaben sind zwar angestoßen, aber noch nicht zu Ende geführt."