Horb a. N. Matratzen-Concord schließt nach elf Jahren

Horb. Das bestätigt ein Sprecher des Unternehmens mit Sitz in Köln: "Die Filiale in Horb wird zum 21. Oktober geschlossen. Sie hat sich wirtschaftlich nicht so entwickelt, wie es geplant war. Einen Ersatzstandort wird es in Horb nicht geben. Für die Kunden halten wir die Filialen in Freudenstadt und Herrenberg bereit."

Was passiert mit den beiden Arbeitsplätzen in der Filiale?

Im Klartext heißt das wohl: Die Filiale in Horb hat sich nicht gerechnet. Am Anfang habe die Zentrale des Unternehmens das Potenzial einer Filiale in Horb gesehen. Doch weil die Erwartungen nicht erfüllt wurden, kommt jetzt das Aus. Das sei ein "ganz normaler Vorgang", heißt es in der Zentrale.