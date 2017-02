Horb a. N. Masterplan – auch für Betra

Horb-Betra. Eingehend befasste sich der Ortschaftsrat in seiner Sitzung mit der im März geplanten Stadtteilkonferenz. Zu den Schwerpunktthemen zählen "Aufwachsen und Lernen". Ortsvorsteher Andreas Schad erläuterte dem Gremium ausführlich den künftigen Masterplan. Die Bürger sollen in das Verfahren mit einbezogen werden. Im Stadtteil Betra findet die Stadtteilkonferenz am Samstag, 18. März, von 9 bis 13 Uhr in der Hohenzollernhalle statt.

Der Masterplan ist ein strategisches Zukunftsprojekt. Es gibt dazu verschiedene Steuerungsgruppen mit den verschiedensten Themen. In Betra sollen unter anderem auch die Themen "Aufwachsen und Lernen" diskutiert werden. Im weiteren Verlauf der Sitzung gab es auch Informationen über das aktuelle Thema "Breitbandversorgung". Schad gab dazu bekannt, dass der Zuschussbescheid für den Ausbau der Breitbandversorgung positiv beschieden worden sei. Die Fertigstellung der Aktion ist bis Ende 2017 geplant. Im letzten Sitzungsteil diskutierte das Gremium unter anderem über den geplanten Ausbau der Verbindungsstraße zwischen Betra und Empfingen. Dabei wurde das Thema "Bau eines Gehweges" angesprochen.