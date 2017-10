Horb a. N. Masterplan 2050: Elektrobus gewünscht

Um das eingeschlafene Leben in der Ortschaft wieder etwas aufzuwecken, war es den Stadtteilkonferenz-Teilnehmern ein Anliegen, einen Bürgerverein zu gründen. Dieses Thema wurde nun von den Ortschaftsräten wieder aufgegriffen und als erste Priorität festgelegt. Ein weiterer Punkt, der in der kleinen Ortschaft schon seit eh und je diskutiert wird, ist die abgeschnitten Verbindung des Oberdorfs an das Unterdorf und somit auch an die Bushaltestellen. Ebenso kann Rexingen, trotz der Nähe vom Oberdorf aus nicht mit dem Auto erreicht werden. Deshalb wird von den Bürgern eine Kleinbusverbindung gewünscht.

Obwohl diese Möglichkeit schon öfter diskutiert wurde, soll das Thema nun angegangen werden, denn "Ihlingen besteht nicht nur aus dem Unterdorf und viele Ältere leben oben", schildert Ortsvorsteher Hans-Albrecht Dietz die Situation. Um dem Ganzen auch den futuristischen Touch zu geben, schließlich handele es sich um den Masterplan 2050 und nicht 2018, wie eine Rätin treffend anmerkte, könnten sich die Ihlinger auch einen autonom fahrenden Elektrobus vorstellen.

Als gesamtstädtische Anliegen einigte man sich im Rat auf die Ärzteversorgung der Stadt Horb und auf den Themenbereich Verkehr.